Palermo, la sicurezza sul lavoro spiegata a bambini e ragazzi: «La prevenzione è la soluzione»

«La prevenzione è la soluzione». Lo striscione campeggia ed accoglie le centinaia di ragazzi e bambini provenienti da diversi istituti scolastici che hanno invaso questa mattina (30 aprile) i cantieri culturali della Zisa, che per tutta la mattina si sono trasformati in mini cantieri e spazi gioco dove apprendere le giuste regole e modelli di prevenzione sui posti di lavoro. Anche Palermo, dunque, si mobilita nella giornata mondiale dedicata alla sicurezza e alla salute sul lavoro: l’iniziativa organizzata dall’assessorato regionale alla Salute, ha l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di adottare tutte le necessarie misure di prevenzione a tutela dei lavoratori.

«La prevenzione - ha detto Giovanna Volo, assessore regionale alla Salute - è una condizione da vivere in serenità e deve essere un’abitudine di vita, così come lo è indossare il casco se si va a bordo di una moto. La prevenzione è anche fatta dai sistemi di tutela individuale - ha proseguito - per esempio quelli usati durante la pandemia. Ma fondamentale è il coinvolgimento della scuole grazie all’alleanza con i giovani possiamo educare alla sicurezza».