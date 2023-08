Palermo, arriva la firma di Di Francesco: è fatta con il Lecce per 2 milioni di euro

Sistemati anche gli ultimi dettagli, Federico Di Francesco può essere considerato virtualmente un nuovo calciatore del Palermo. I due club sono allo scambio di documenti in corso ma, come anticipato ieri, oggi l’operazione può considerarsi conclusa e manca solo la firma del giocatore. Firma che arriverà domani.

L’esterno offensivo arriva a titolo definitivo per una cifra intorno ai 2 milioni di euro. Oggi, penna in mano invece per Henderson, che già ieri ha svolto le visite mediche per l’idoneità sportiva. Il 27enne scozzese firmerà un contratto fino al 2027 e già da domani sarà a disposizione di Eugenio Corini. Se i documenti saranno depositati in Lega in tempi brevi (entro domani), allora il centrocampista potrebbe anche partire per Reggio Emilia evitando a Corini di restare senza un mediano in vista di una gara molto delicata. Due colpi in entrata importanti, che alzeranno la qualità della rosa. Ma non gli ultimi; il duo Rinaudo-Bigon studia l’arrivo di un altro centrocampista.

In pole c’è Filip Jagiello fresco di promozione con la maglia del Genoa e titolare nella prima partita del grifone in serie A. Ieri una richiesta di informazioni, oggi dialoghi serrati con il club rossoblu per capire se ci sono margini di chiusura. Il Genoa vorrebbe cedere il polacco a titolo definitivo e chiede almeno 2 milioni di euro. In uscita, Samuele Damiani andrà alla Juventus Next Gen, in serie C.

Oggi il saluto ai compagni e domani dovrebbero esserci le visite mediche del ragazzo. Alla fine, l’accordo è stato trovato sulla base di un prestito secco per una sola stagione. Il centrocampista ex Empoli potrà giocare con più continuità; la stessa che non avrebbe avuto se fosse rimasto in rosanero (vista la folta concorrenza a centrocampo e l’arrivo di almeno un’altra pedina in quel ruolo).