Palermo, Corini: «Non si può vincere il campionato alla prima giornata, fateci lavorare»

“Non creiamo stress dopo una sola giornata, cerchiamo di avere una visione più ampia. Godiamoci il percorso e fateci lavorare. Al pubblico cosa chiedo? Di sostenere ciò che amano senza distruggere, non si può vincere il campionato dopo un turno”. Un Corini teso per le troppe critiche ricevute in settimana si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Reggiana, valido per la terza giornata del campionato di serie B.

L’allenatore è tornato sul punto conquistato a Bari: “Le partite perfette non esistono, ci sono anche gli avversari. Il Bari ha perso la Serie A all’ultimo minuto. Abbiamo pressato male all’inizio, ma il primo tempo è stato combattuto. Vogliamo avere profondità dietro per stare più alti, correremo rischi. Era la prima di campionato e loro hanno potenzialità importanti. Potevamo fare meglio e abbiamo creato le condizioni per vincerla nel secondo tempo”.

Corini ha poi commentato l’arrivo di Henderson, che partirà alla volta di Reggio Emilia: “La squadra è più forte dello scorso anno, abbiamo la volontà di costruire la rosa più competitiva possibile. Liam è un giocatore che lavora, ha buona tecnica e corre molto. Parliamo di un centrocampista moderno che con me ha sempre operato centralmente e mai sulla trequarti”.

Non esistono avversari facili e Corini cerca di mantenere l’attenzione sempre al massimo: “La Reggiana è un’ottima squadra. Hanno battuto il Monza in Coppa, hanno fatto battaglia col Cittadella e hanno recuperato a Como. Sono in salute: come sempre ci sarà un avversario di qualità e di livello”.

E domani, sarà anche la prima da titolare per Lund: “Si è allenato bene negli ultimi 10 giorni, ci dispiace per Buttaro che starà fuori almeno per un mese. Abbiamo studiato tutto nei minimi dettagli e siamo pronti. Liam (Henderson ndr) si è allenato bene oggi”.