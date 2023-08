Palermo, problemi risolti: decollato l'aereo dei rosanero

È decollato dall’aeroporto di Punta Raisi il volo charter che porterà il Palermo a Reggio Emilia per la partita di campionato che si disputerà domani alle 20,30 al Città del Tricolore Mapei Stadium.

Sono stati risolti infatti i problemi tecnici comunicati dalla centrale di controllo del traffico aereo nazionale a Roma che avevano avuto ripercussioni su larga scala su gran parte dei voli nazionali.

La squadra quando tutto sembrava pronto per il decollo era stata fatta scendere dall’aereo ed era stata costretta e tornare nella sala d’aspetto dello scalo palermitano in attesa di nuove disposizioni.

Non è la prima volta che il Palermo resta coinvolto in piccoli problemi alla partenza. A gennaio fu necessario spostare la trasferta di Ascoli per un finestrino rotto subito dopo il decollo con il pilota costretto a riatterrare a Punta Raisi e la squadra a rinviare la partenza di un giorno.