Il Palermo verso Reggio Emilia: si fa male Buttaro, fra i convocati il nuovo arrivato Henderson

Brutte notizie per Eugenio Corini: il Palermo perde Alessio Buttaro per infortunio. Ieri, durante uno scontro di gioco in allenamento, il terzino ha rimediato “un trauma distorsivo alla caviglia sinistra ed una lesione distrattiva di primo grado della giunzione miotendinea del muscolo popliteo della stessa gamba – il responso delle indagini strumentali”, si legge nel comunicato ufficiale del club.

Il ragazzo ha già iniziato il percorso fisioterapico necessario a rimettersi nel più breve tempo possibile. Non ci sarà certamente per il match di domani (29 agosto) contro la Reggiana, in campo alle 20.30, e nemmeno per la gara di sabato al Barbera contro la FeralpiSalò. Non è stato inserito nella lista dei convocati diramata dal club sul proprio sito ufficiale in partenza per Reggio Emilia.

Poi tutti presenti, compreso l’ultimo arrivato Liam Henderson, ufficializzato del club da questa mattina. Partirà con il resto del gruppo ed è pronto a scendere in campo magari per uno spezzone di gara.

Ecco di seguito la lista completa dei convocati per il match di domani a Reggio Emilia, contro la Reggiana di Alessandro Nesta: 1 Desplanches , 2 Graves, 3 Lund, 4 Gomes, 5 Lucioni, 6 Stulac, 7 Mancuso, 8 Segre, 9 Brunori , 10 Di Mariano, 11 Insigne, 12 Nespola, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 21 Damiani, 22 Pigliacelli , 27 Soleri, 30 Valente , 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju, 53 Henderson.