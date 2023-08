Reggiana-Palermo, Aurelio non ce la fa: al suo posto il neoacquisto Lund

Contro la Reggiana il Palermo dovrà fare a meno di Giuseppe Aurelio. Ieri il terzino sinistro ex Pontedera si è allenato parzialmente in gruppo ma Corini ha deciso di non rischiarlo per il match di martedì sera (ore 20.30, al Mapei Stadium) contro la Reggiana, valido per la terza giornata del campionato di serie B. Al suo posto giocherà Kristoffer Lund, l’ultimo arrivato in casa rosanero che ha già disputato uno spezzone di gara nell’amichevole del Barbera contro il Melita.

Una grande opportunità per il danese che potrà dall’inizio dimostrare le sue qualità. Per il resto, gli interpreti dovrebbero essere gli stessi che hanno pareggiato 0-0 al San Nicola di Bari. In porta giocherà Pigliacelli mentre la difesa a 4 sarà composta da Mateju a destra (favorito su Buttaro), Lucioni e Ceccaroni al centro e Lund come detto sulla corsia di sinistra. Per la prima volta in una gara ufficiale, si vedrà dunque la possente coppia di centrali operare insieme (Ceccaorini e Lucioni) dopo che l’ex Venezia si era dovuto adattare in un ruolo non suo fin dal suo arrivo a Palermo.

A centrocampo Corini sceglie ancora il doppio play. Soluzione adottata a Cagliari in Coppa Italia e alla prima giornata di campionato contro il Bari: Stulac regista ad iniziare l’azione, Gomes mezzala ma con compiti di impostazione. L’altro collega di reparto sarà Vasic, chiamato ad inserirsi e riempire l’area di rigore. L’allenatore bresciano gli chiede di stare alto e giocare tanto negli ultimi 30 metri di campo.

In panchina, scalpita Segre che potrebbe entrare a gara in corso e (forse) Henderson che oggi firma con il Palermo e spera di partire con la squadra domani. Damiani come detto non ci sarà: è tutto fatto per il suo passaggio alla Juventus Next Gen in serie C. In attacco, Brunori sarà il terminale offensivo mentre Insigne giocherà a destra con Di Mariano a sinistra. Partiranno dalla panchina Soleri, Mancuso e Valente, pronti a dare il loro contributo a gara in corso. Alessandro Nesta, allenatore della Reggiana, esordirà in casa dopo le due trasferte a Cittadella e Como (1-0 e 2-2). Il vestito tattico sarà il 4-4-2 con l’ex Vido in attacco insieme a Pettinari, attaccante mai stato a Palermo ma spesso accostato ai rosanero in sede di mercato. A centrocampo la scelta cadrà ancora su Luca Cigarini che farà reparto con Girma, Bianco e Portanova.

Ecco le probabili formazioni di Reggiana-Palermo:

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Fiamozzi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo; Portanova, Cigarini, Bianco; Girma; Pettinari, Vido. All. Alessandro Nesta

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju (Buttaro), Lucioni, Ceccaroni, Lund; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano. All. Eugenio Corini