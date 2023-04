Palermo, si ferma Aurelio: lesione alla coscia destra, contro il Benevento non ci sarà

Brutte notizie per Corini, che dovrà fare a meno di Aurelio per le prossime partite. Il difensore questa mattina si è sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al vasto laterale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato la fisioterapia.

Per l’ex Pontedera è uno stop che interrompe la continuità di rendimento che aveva mostrato. Sempre titolare nelle ultime sei partite e anche un gol contro il Modena nella vittoria per 5-2 del Palermo. Corini dovrà quindi correre ai ripari: al suo posto per la sfida contro il Benevento dovrebbe giocare Sala, finito indietro nelle gerarchie ma pronto a tornare dal primo minuto. Non ci sono tempi di recupero certi al momento, ma trattandosi di una lesione è probabile che il 23enne di Bracciano salti almeno le prossime due gare contro Benevento e Como.

Una pedina in meno, dunque, per Corini che sta preparando la partita di sabato 22 aprile contro i giallorossi. Un match da dentro fuori per le ambizioni playoff ma anche un match point per blindare la salvezza. Al Tenente Onorato di Boccadifalco i rosanero oggi hanno lavorato in palestra e svolto un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.

