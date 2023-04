Benevento, a Palermo con gli uomini contati: si fermano Schiattarella e Farias, in dubbio Carfora

Benevento ultimo in classifica a quota 30 punti e nemmeno troppo fortunato dal punto di vista clinico. Agostinelli, allenatore dei campani, dovrà fare i conti con alcune defezioni in vista del match contro il Palermo. Il portiere Paleari non si è allenato a scopo precauzionale, fermi anche Schiattarella e Farias, due giocatori chiave dal punto di vista offensivo.

Ma non solo: c’è poi l’incognita Carfora, che dovrebbe rientrare in gruppo solo giovedì dopo l’infortunio. Classe 2006, giovane di belle speranze, il trequartista dei giallorossi è l’emblema del momento difficile che sta attraversando la sua squadra. Dopo la sconfitta casalinga, pesantissima, contro la Spal, il 17enne non ha retto alla contestazione del suo pubblico ed è scoppiato in lacrime, consolato dai suoi compagni.

Stagione fin qui da dimenticare per il Benevento che nelle ultime dieci partite ha vinto solo una volta (contro il Brescia, 1-0) e ha perso tre delle ultime cinque gare. Nessuno ha fatto peggio in serie B. Ma oltre agli scarsi risultati sul campo, la squadra del nuovo allenatore Agostinelli non è stata assistita dalla buona sorte. Sono infatti ben 45 gli infortuni da inizio stagione a ora. Tanti, troppi per una squadra che vuole salvarsi e che deve fare i conti settimanalmente con assenze pesanti. I campani sono a meno sette punti dalla salvezza diretta, con cinque giornate ancora da giocare e quindici punti a disposizione.

