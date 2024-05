Palermo, tre incidenti nel giro di un'ora: un'auto si ribalta sul ponte Bonagia

Incidente stradale nel quartiere Bonagia a Palermo. In uno scontro avvenuto sull'omonimo ponte sono rimaste coinvolte una Smart e una Fiat Panda: l'impatto è stato talmente violento da provocare il ribalatamento di quest'ultima. L'altro mezzo è invece uscito di strada ed è finito contro un muro. Lo schianto si è verificato nei pressi dell'incrocio con la via Nicolò Azoti, l'ex via dell'Ermellino, da cui è stato lanciato l'allarme.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente della Panda dall'abitacolo, rimasto ferito insieme ad altri due familiari che si trovavano a bordo dell'auto. I sanitari del 118 li hanno trasportati al Civico.

Un secondo incidente si è verificato, sempre nel pomeriggio di oggi, 13 maggio, in via Roma. Anche in questo caso sono rimaste coinvolte due auto, tra cui una Smart e lungo tutta la via si sono registrati forti rallentamenti al traffico. La circolazione è tornata alla normalità dopo l'arrivo della polizia municipale e la rimozione dei mezzi dalla carreggiata.