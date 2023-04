Il Benevento per centrare la salvezza cambia anche lo staff medico

Il Benevento, prossimo avversario del Palermo, le sta provando tutte per risollevare le sorti di una stagione davvero tanto travagliata. I vertici del club campano hanno deciso infatti di rivoluzionare anche lo staff medico. Non c'è più Angelo Gioffredi, ex Napoli arrivato nell'era Cannavaro, e si chiudono i rapporti anche con Stefano Salvatori che era a capo di tutto l'entourage.

Il medico romano era già stato al Benevento nell’annata dei record quando alla guida delle streghe c’era Inzaghi. Il nuovo responsabile sarà adesso Walter Giorgione, beneventano doc. Per lui doppio ritorno, visto che aveva lavorato in giallorosso (per una breve parentesi), già in questa stagione.

Non c’è pace in casa Benevento, che dopo aver cambiato ben tre allenatori (ora c’è Agostinelli) adesso prova a modificare anche i volti nell’area medica. Una sorta di ultima spiaggia prima del match contro il Palermo, in programma sabato 22 aprile alle ore 16.15 al Renzo Barbera.

Prima trasferta per Agostinelli, che all’esordio in panchina ha fermato la Reggina al Vigorito pareggiando 1-1. Un punto che ha dato fiducia ai campani, ora a quota 30 punti, ma sempre ultimi in classifica. Solo una vittoria nelle ultime dieci gare, con sei sconfitte e tre pareggi. Nessun’altra squadra ha avuto un rendimento peggiore. Ma in termini di successi, il Palermo non ha fatto meglio, visto che ha vinto solo una gara nelle ultime dieci proprio come i beneventani. I rosanero, insomma, non posso prendere sotto gamba l’impegno contro gli uomini di Agostinelli. Anche perché i giallorossi sui 30 punti conquistati, 16 li hanno ottenuti fuori casa dove ne hanno vinte 3, pareggiate 7 e perse “solo” 6. Tredici gol fatti e 17 subiti lontano dal Vigorito con la media esatta di un punto a partita.

