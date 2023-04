Palermo, contro il Benevento in campo con 3 diffidati: Nedelcearu si è aggiunto a Brunori e Saric

Il Palermo andrà in campo contro il Benevento con tre diffidati. L’ultimo è Nedelcearu, che è si è aggiunto alla lista già composta da Brunori e Saric. Il difensore centrale rumeno, si è reso protagonista in negativo nella sfida che i rosanero hanno perso a Venezia per 3-2. Al 58esimo minuto, infatti, sua è stata la gomitata (involontaria) su Pohjanpalo che ha indotto l’arbitro, Matteo Gariglio, a fischiare calcio di rigore e ad estrarre il cartellino. Massima punizione poi trasformata dallo stesso Pohjanpalo.

Per Nedelcearu si tratta del nono giallo in stagione; la sua assenza nelle prossime gare potrebbe pesare, e tanto. La sua, così come quella di Brunori e Saric che sono a quota quattro cartellini gialli in stagione. Giocatori chiave che non possono mancare nella fase cruciale della stagione. Fase in cui il Palermo giocherà tre volte in casa e due in trasferta. Un’opportunità da cogliere al volo visto che al Renzo Barbera la squadra di Corini ha conquistato ben 27 punti dei 43 totali, grazie alle sette vittorie, ai sei pareggi e alle tre sconfitte. Venti reti realizzate e tredici subite che permettono ai rosanero di essere il quarto attacco interno del campionato e la terza miglior difesa (sempre in casa).

A partire dal match col Benevento, Brunori e compagni proveranno a dare ancora una volta ragione a questi dati, confermando la regola. Gli altri due impegni al Barbera saranno quelli con Spal alla 36esima giornata e Brescia alla 38esima (ultima di campionato). Contro i ferraresi il 6 maggio e contro i lombardi il 19 dello stesso mese.

