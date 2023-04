Palermo-Benevento, sfida speciale per gli ex Masciangelo, Glik e La Gumina

Masciangelo fra i rosanero, La Gumina e Glik per i sanniti. Questi gli ex del match tra Palermo e Benevento in programma sabato pomeriggio al Barbera alle 16.15 e valido per la 34esima giornata del campionato di serie B. Una gara delicata per entrambe le formazioni, sebbene per motivi diversi: il Benevento è alla disperata ricerca dei punti utili per arrivare almeno allo spareggio salvezza. Il Palermo, invece, ha bisogno di una vittoria per tornare a sperare nei playoff, soprattutto dopo che la sentenza sul caso Reggina ha fatto scivolare i calabresi all'ottavo posto in condominio col Pisa a 46 punti.

Tre lunghezze da recuperare per la squadra di Corini che fra le sue fila ha pure Edoardo Masciangelo ex Benevento fino a gennaio quando è passato in prestito (con diritto di riscatto) al club di viale del Fante. Trentaquattro partite con la maglia dei sanniti per il terzino sinistro nato a Roma, club dove ha cominciato e ha giocato per dieci anni nel settore giovanile. Ci sarebbe anche Elia da annoverare fra gli ex ma il giocatore di proprietà dell’Atalanta è fermo da lungo tempo per infortunio. A Benevento ha giocato la scorsa stagione in prestito dal club bergamasco, collezionando 28 presenze ed un gol nel campionato cadetto.

In casa Benevento gli ex del match sono Glik e il palermitano La Gumina: saranno entrambi presenti al Barbera sebbene il primo abbia più probabilità di giocare visto che alla sua prima direzione dalla panchina Agostinelli contro la Reggina ha preferito puntare su due trequartisti come Simy e Tello lasciando La Gumina in panchina per l'intera gara. Kamil Glik, 35enne difensore centrale polacco, ha vestito la casacca rosanero nella stagione 2010-2011 proveniente dal Piast Gliwice. Quella stagione il giocatore è stato impiegato solo in quattro partite di Europa League e non ha debuttato mai nel massimo campionato italiano con la maglia del Palermo. A fine stagione poi il passaggio al Bari e a gennaio del 2011 al Torino, club in cui è rimasto per ben cinque anni diventandone anche il capitano. Poi la cessione ai francesi del Monaco fino al 2020, anno dell’approdo al Benevento in serie A.

Se Glik non ha mai indossato la maglia del Palermo in campionato, lo stesso non si può dire per l'attaccante Nino La Gumina, palermitano doc. Il giocatore ha trascorso dieci anni nel settore giovanile rosanero e ha debuttato in serie A nella stagione 2014/2015; negli anni successivi altre tre presenze in massima serie prima del prestito alla Ternana. È poi tornato a Palermo nel 2017 in serie B collezionando 35 presenze e 11 reti incluse le gare playoff. In estate, fallita la promozione dei rosanero nella finale di Frosinone, si è trasferito all'Empoli per una cifra importante, vicina ai 9 milioni di euro. Due anni in Toscana e poi il passaggio alla Sampdoria, prima in prestito e poi definitivamente. Ad agosto del 2021 è stato ceduto in prestito al Como e l’estate successiva, sempre in prestito, al Benevento dove finora ha collezionato 15 presenze condite da tre gol. Appena un mese e mezzo fa La Gumina ha vissuto la grande gioia della nascita della piccola Chloe, secondogenita dell'attaccante palermitano e della moglie Daisy. La prima figlia di nome Sophia ha 3 anni.

