Incidente nella notte a Palermo, auto si ribalta in viale Regione Siciliana

Incidente questa notte, poco dopo la mezzanotte, in viale Regione Siciliana, a Palermo, all’altezza di via Ugo La Malfa, prima di imboccare l’autostrada in direzione Trapani. Traffico in tilt e sul posto quattro ambulanze. Da chiarire ancora i dettagli e la dinamica. Un’auto, sembra dopo essersi scontrata con un altro mezzo, ha finito la sua corsa ribaltandosi. Illeso il conducente. Dei passeggeri non si hanno notizie al momento.