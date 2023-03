Palermo, oltre 500 tifosi rosanero verso Pisa: sold out il settore ospiti dello stadio

A Pisa saranno oltre 500 i tifosi rosanero. Come comunicato dal Palermo, attraverso le storie Instagram, il settore ospiti dell'Arena Garibaldi è già esaurito. Cinquecento tagliandi sono stati acquistati in poche ore dall'inizio della vendita per la gara che si giocherà sabato 4 marzo alle ore 14.

Mai da soli, come per tutto l'anno. Anche questa volta, infatti, il pubblico risponderà presente. E non è escluso che i supporters palermitani possano essere ancora di più visto che il club toscano metterà a disposizione altri biglietti per i rosanero in più settori dello stadio. Molti tifosi partiranno dalla Sicilia, ma ci sarà anche un nutrito numero di residenti in città come Bologna, Modena o Roma da cui Pisa è facilmente raggiungibile.

In questa stagione, la squadra di Corini ha sempre potuto contare sull'apporto dei tifosi. A Genova erano più di 1000, così come a Brescia e Bolzano, ma anche a Modena, nel girone d'andata. Brunori e compagni avranno bisogno della spinta del proprio pubblico contro quella che è attualmente la quinta forza di questo campionato di serie B. La squadra di D'Angelo ha 41 punti in classifica e non perde dal 4 febbraio, dalla sfida interna col Südtirol. Poi tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro.

