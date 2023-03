Pisa-Palermo: Corini recupera Verre ma perde Gomes, in dubbio Tutino-Di Mariano

Il Palermo è tornato a lavorare in vista del match di sabato 4 marzo contro il Pisa. Corini recupera Verre a centrocampo ma perde Gomes per squalifica. L'ex Sampdoria si era fermato per un attacco influenzale e aveva saltato le due partite contro Südtirol e Ternana. Adesso è pronto a tornare per la sfida delicatissima contro i toscani. E sarà, con ogni probabilità, il titolare in mediana.

Difficile il rientro di Sala, che continua con la fisioterapia dopo l'infortunio muscolare che lo ha colpito a Bolzano. Al suo posto, l'allenatore bresciano potrebbe giocarsi la carta Aurelio. L'ex Pontedera, arrivato a gennaio, ha fatto il suo esordio martedì nel match contro la Ternana entrando nel secondo tempo al posto di Masciangelo. Quest'ultimo, davvero sottotono. Per il 22enne nato a Bracciano, invece, 44 minuti di qualità e spinta incessante sul binario di sinistra. Proprio allo scadere, ha avuto anche tra i piedi la palla del possibile vantaggio rosanero: dopo il sinistro di Vido parato da Iannarilli, il terzino non è riuscito a metterla dentro sulla ribattuta. Una prestazione comunque convincente, che lo potrebbe portare ad una maglia da titolare in un match delicatissimo.

L'altro dubbio Corini lo ha per il reparto avanzato. Di Mariano questa volta potrebbe essere schierato al fianco di Brunori, dopo la prestazione non straordinaria di Tutino nel turno infrasettimanale. Impensabile che venga sacrificato Valente che anche contro gli umbri è stato uno dei migliori in campo).

In difesa difficile il recupero di Graves, dunque dovrebbe essere riproposto il terzetto composto da Marconi, Nedelcearu e Mateju.

