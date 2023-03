Palermo, quanto è difficile fare gol: Brunori a secco da 4 partite

Nello 0-0 del Palermo contro la Ternana maturato al Barbera salta all'occhio l'ennesimo digiuno di Brunori. Ancora una volta l'attaccante è stato servito male e sostituito a un quarto d'ora dalla fine da Soleri, l'uomo della provvidenza nelle ultime due settimane. Il numero 9 rosanero non segna da 4 partite: l'ultimo gol lo ha firmato nel match vinto al Barbera contro la Reggina, su calcio di rigore.

Su azione, la rete manca dal 29 gennaio, cioè dall'1-2 di Ascoli e da quel tiro a giro che si infilò sotto l'incrocio dei pali. Poi a secco contro Genoa (2-0), Frosinone (1-1), Südtirol (1-1) e Ternana (0-0). Quattro partite in cui l'ex Juventus non ha trovato la via della rete, quattro gare senza successi. Un dato che è stato anche il filo conduttore dell'intera stagione e un problema che Corini si porta dietro da inizio anno. Se non segna il vice-capocannoniere della serie B, il Palermo fa fatica a portare punti a casa.

Una conseguenza che si spiega anche con i pochissimi gol segnati dai centrocampisti. Nessuna rete per Broh, idem per Saric e Gomes. Segre ha segnato 3 gol in 24 presenze stagionali, ma l'ultimo risale ormai al 26 dicembre scorso nella partita pareggiata a Brescia. Dopo di lui c'è Verre, che si è inventato il gol da centrocampo contro il Frosinone. Poi nessuno dei tre mediani è riuscito mai a segnare. Un problema su cui Corini sta lavorando da tempo, ma che al momento è il vero tallone d'achille di una macchina comunque in ripresa.

La mancanza di gol dei centrocampisti, spiega probabilmente anche perché il Palermo ha il secondo peggior attacco tra le prime 9 in classifica: 29 gol segnati come il Cagliari, peggio ha fatto solo il Südtirol a quota 28. E la distanza dalle primissime in classifica è cospicua: 39 reti per il Pisa, altrettante per la Reggina, 43 per il Bari e 34 il Parma (che ha gli stessi punti dei rosanero). Insomma tra le squadre che lottano per un posto ai playoff, il Palermo è tra quelle che segnano meno, pur avendo il vice-capocannoniere della serie B, Matteo Brunori. Perfino il Modena, decimo in classifica alle spalle proprio dei rosanero, ha segnato 38 reti in stagione. Il Palermo è andato in gol tanto quanto la Spal, penultima in classifica, o il Venezia sedicesimo. Un dato da migliorare, ma dentro una cornice comunque positiva, visto che dall'8 dicembre a oggi i rosanero hanno perso solo una volta, in trasferta contro il Genoa, secondo in classifica.

