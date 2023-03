Palermo-Ternana, Lanna: «Sapevamo che sarebbe stato difficile, ci è mancato il gol»

«Sapevamo sarebbe stato difficile, ci portiamo a casa questo punto con la consapevolezza che siamo cresciuti strada facendo». Vede il bicchiere mezzo pieno Salvatore Lanna, vice di Corini, dopo il match pareggiato contro la Ternana. «Loro non avevano grandi riferimenti davanti - ha continuato il tecnico - ma comunque sono stati bravi ad allungarci. Nel primo tempo oggettivamente no eravamo lucidi».

Lanna ha poi elogiato la prestazione di Pigliacelli: «Gli faccio i complimenti perché ha preso tutto, loro hanno avuto occasioni importanti soprattutto su palle inattive».

La squadra è cresciuta strada facendo, a detta del vice allenatore: «Nella seconda frazione siamo stati intensi e corti, abbiamo messo sotto la Ternana e potevamo vincere. Loro sono stati pericolosi solo col tiro di Partipilo». Sui giocatori subentrati ha poi detto: «La risposta è stata positiva anche dai ragazzi che sono entrati in corso. Brunori era dispiaciuto per non essere riuscito a segnare, ci sta che un giocatore esca arrabbiato. Aurelio ha fatto una buona partita, all'inizio era emozionato. Alla lunga è uscito e ha avuto anche un paio di palle gol. Luca Vido ha avuto un ottimo impatto, avrebbe meritato il gol per le occasioni avute».

Poi ammette: «È un momento in cui alcuni ragazzi stanno un periodo complicato dal punto di vista fisico. Dobbiamo essere compatti, sappiamo che abbiamo bisogno di tutti in tre partite in una settimana». Sulla poca lucidità avuta nella seconda frazione ha poi concluso: «Abbiamo tirato parecchio nel secondo tempo, quello che stiamo provando a fare inizia a farsi vedere. Abbiamo mancato di poco il gol, il fatto che non siamo riusciti a finalizzare ci sprona a lavorare per fare meglio».

