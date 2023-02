Il Palermo rischia con la Ternana e non va oltre lo 0-0: qualche fischio dagli spalti

Timidi fischi e primo tempo sicuramente da rivedere: al Barbera il Palermo si deve accontentare di un timido 0 a 0 contro la Ternana del ritrovato Lucarelli. Le tante incomprensioni tecnico-tattiche e le poche occasioni da gol create non consentono ai ragazzi di Corini di ritrovare la vittoria.

I primi minuti fanno da subito intendere che in campo le due compagini daranno battaglia: al 9’ è della Ternana la prima occasione: Corrado servito con i tempi giusti a tu per tu con Pigliacelli non finalizza la conclusione. Pochi giri di lancetta ed è ancora Pigliacelli a rendersi protagonista: colpo di testa secco di Mantovani che si era ritrovato a pochi passi dall’estremo difensore rosanero che volando acrobaticamente riesce ad evitare il gol dello svantaggio.

La prima nitida occasione per i padroni di casa arriva poco dopo il quarto d’ora con un bel cross di Marconi, sponda di Segre e sinistro di Tutino che accarezza la traversa. Era battuto Iannarilli. Le due squadre continuano ad affrontarsi senza paura e alla mezz’ora Diakité di testa due volte: prima grande intervento di Pigliacelli e poi palo in quello successivo. Doppia clamorosa occasione per gli umbri nel giro di pochi secondi. Il primo tempo - che ricorda il Palermo delle prime settimane del campionato - si chiude sullo 0-0 ma con maggiori occasioni registrate dai rossoverdi.

Al rientro l’atteggiamento dei ragazzi di Corini è da subito diverso: al 47’ Valente servito con i tempi perfetti calcia dal limite dell'area di rigore ma il destro termina altissimo. Azioni da una parte e dall'altra, squadre lunghe da subito in questo avvio di secondo tempo. Pochi minuti dopo ancora una straordinaria parata di Pigliacelli: Partipilo si libera di Marconi con una grande giocata e calcia col sinistro di punta (mezzo esterno). Vola l'estremo difensore rosanero deviando anche questa sfera.

Quando si arriva all’ora di gioco ancora Palermo: Tutino serve Saric al limite dell'area, ma il destro del bosniaco termina largo. Meglio adesso i rosanero, che attuano un pressing decisamente più incisivo.

La parte centrale del secondo tempo si caratterizza per diversi errori tecnici e confusionari che non regalano spettacolo agli oltre 16mila presenti oggi al Barbera. Il Palermo pressa ma non riesce a rendersi pericoloso, la Ternana abbassa notevolmente i ritmi ma si chiude con intelligenza.

Le ultime due occasioni si registrano soltanto dall’ingresso di Vido e sono ovviamente del Palermo. Prima al 91’ con un destro e successiva parata di Iannarilli. Successivamente allo scadere, al 94esimo, quando ancora Vido calcia a giro trovando Iannarilli. Aurelio poi sulla ribattuta - a due passi - calcia fuori a porta vuota. Cala il sipario al Renzo Barbera alle 22.24. Un Palermo un po’ più confusionario e macchinoso del solito non trova il gol ed esce da questo turno infrasettimanale con un solo punto. Qualche fischio dei pochi presenti questa sera al Barbera, che sicuramente si aspettavano - se non di trovare i tre punti - quanto meno di assistere ad una prestazione diversa. Un punto che serve a poco, ma che consente momentaneamente di raggiungere il Parma e il Cagliari, entrambe a quota 37 punti e relativamente settima e ottava.

© Riproduzione riservata