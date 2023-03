Il Pisa recupera l'attaccante Gliozzi, anche Hermannsson e Marin pronti per il Palermo

Il Pisa recupera Ettore Gliozzi in vista del match di sabato 4 marzo contro il Palermo, 28esima giornata del campionato di serie B. L'attaccante non era stato convocato per la trasferta emiliana di Parma per un attacco febbrile ma ora è tornato a disposizione. Ci saranno anche Hermannsson e Marin, che hanno scontato la squalifica rimediata venerdì scorso a Perugia.

Il club nerazzurro è rientrato in città subito dopo la partita vinta al Tardini di Parma. Ieri mattina primo allenamento e inizio della settimana lavorativa che porterà al match di sabato contro i rosanero. Lavoro di scarico e blando per chi ha giocato martedì, mentre una partitella per chi non è stato impiegato. Gruppi differenziati sul campo del centro sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado e lavoro aerobico.

Oggi, prevista una seduta tecnico-tattica per i ragazzi di D'Angelo, che si alleneranno fino a venerdì, quando sarà prevista la rifinitura allo stadio "Arena Garibaldi". Poi la consueta conferenza stampa dell'allenatore e i convocati.

Dal campo agli spalti: continua la prevendita per il match contro il Palermo. Già esaurito il settore ospiti riservato ai palermitani, che potranno comprare il biglietto anche in altri settori dello stadio. I tagliandi sono sempre disponibili fisicamente nei punti vendita vivaticket o online sul sito. Si prevede l'atmosfera delle grandi partite.

