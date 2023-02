Palermo-Ternana, Corini conta le assenze: «Graves e Sala non ci saranno, dubbi su Verre»

Il Palermo deve fare i conti con assenze pesanti in vista del match contro la Ternana, in programma domani (martedì 28 febbraio) alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera. «Sicuramente Graves e Sala non ci saranno - ha chiarito il tecnico Eugenio Corini, durante la conferenza stampa della vigilia -, recuperiamo Bettella: lo portiamo ma può essere disponibile per un piccolo ritaglio. Valente ha lavorato a pieno ritmo, abbiamo preferito aspettare e si è allenato bene. Verre ha fatto un lavoro da adattamento perché debilitato, anche oggi non ha dormito benissimo. Sarà convocato ma non so se giocherà. Orihuela sta bene fisicamente: con l’infortunio di Marco (Sala, ndr) può essere una possibilità concreta».

Il Palermo avrà contro un avversario in crisi, l'allenatore si è appena dimesso, ma Corini non si fida e tiene altissimo il livello di attenzione: «Sono solo concentrato sulla partita contro la Ternana. Andando a rivedere la gara col Cittadella potevano vincere: la loro è una squadra viva e in salute, che ha valori. Sarà una partita oggettivamente fondamentale per capire il processo di crescita». Anche in vista di un ciclo di scontri diretti. «Ora giocheremo con squadre nella nostra zona di classifica, avremo risposte importanti. E quella contro la Ternana sarà una partita che ci consentirà di capire come approcciare quelle che verranno dopo».

Dalla Ternana alla Ternana: il tecnico del Palermo ricorda la sconfitta dell'andata e lo fa sottolineando come da quel giorno sia cambiato tutto: «A Terni uno spartiacque, ho capito in quella partita che la strada sarebbe stata lunga e bisognava cercare altre soluzioni. Periodo importante per noi. Il tempo che mi è stato concesso ho cercato di sfruttarlo al meglio».

© Riproduzione riservata