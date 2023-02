Palermo-Ternana, come vedere la partita in tv e streaming, notizie in tempo reale su Gds.it e Tgs

Nemmeno il tempo di digerire il pareggio a Bolzano contro il Südtirol che è già tempo di pensare al prossimo impegno, quello contro la Ternana. Nel turno infrasettimanale, martedì alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera, gli uomini di Corini affronteranno gli umbri, rimasti senza allenatore (per il momento) dopo le dimissioni di Andreazzoli.

Uno scontro diretto da non fallire per Matteo Brunori e compagni in vista dei playoff promozione. Solo 2 sono infatti i punti che dividono le due squadre in classifica: 36 per i rosanero e 34 per le "fere". Il Palermo potrà contare sulla solita, incessante, spinta del proprio stadio. Ma per chi non potrà recarsi nell'impianto di viale del Fante, dove sarà possibile guardare il match?

Come al solito, la copertura televisiva è di assoluto livello. L’offerta prevede che la gara sarà trasmessa da Sky, Dazn e Helbiz Live. Su Sky Sport, nel canale dedicato, oppure in streaming su Sky Go o sull’App Now Tv, tablet, pc e cellulari. Dazn trasmetterà la partita che potrà essere vista tramite app presente sulle Smart Tv o in streaming su tablet, pc e cellulari. Ovviamente ci saranno anche gli aggiornamenti su gds.it e la trasmissione Tgs Studio Stadio con i commenti degli ospiti in studio. Il match infine sarà visibile anche su OneFootball ma solo in modalità pay per view.

