Torna Valente, Masciangelo al posto di Sala: le probabili formazioni di Palermo-Ternana

Tante assenze nel Palermo, ma Corini ha già in mente la formazione ideale per battere la Ternana nel match di domani, 28 febbraio, al Barbera (ore 20,30). Defezioni in difesa, al posto di Graves, uscito al nono minuto per un infortunio muscolare nella partita di Bolzano, Corini potrebbe chiedere uno sforzo a Marconi dal primo minuto, anche se non è al meglio. Con lui ci sarebbero Nedelcearu e Mateju a comporre la linea a tre.

Cinque pedine, invece, a centrocampo ma senza Sala sull'esterno. L'ex Crotone dovrà fare i conti con l'ennesimo infortunio muscolare della sua stagione e al suo posto ci sarà Masciangelo con ogni probabilità. L'ex Benevento ha esordito a Bolzano contro il Südtirol subentrando proprio all'infortunato Sala. Corini ha detto in conferenza stampa che è pronto per giocare.

In mediana dovrebbero esserci Gomes affiancato da Segre, mentre sarà ballottaggio tra Saric e Broh. L'esterno alto a destra lo farà Valente, pienamente recuperato dopo l'affaticamento muscolare. Partirà dalla panchina Di Mariano, mentre in attacco ci saranno Brunori e ancora una volta Tutino.

Tante incertezze invece nella Ternana, che avrà in panchina Cristiano Lucarelli, richiamato dopo le dimissioni di Andreazzoli, ma che dovrà fare i conti con numerose assenze. Le "Fere" dovranno infatti rinunciare ad Alfredo Donnarumma, infortunatosi ai flessori della gamba sinistra, ma non solo. Non prenderanno parte alla trasferta del Barbera nemmeno Agazzi, Ghiringhelli, Mantovani, Capuano e Favilli. Squalificato Proietti.

Palermo-Ternana, le probabili formazioni

Ecco di seguito le probabili formazioni di Palermo e Ternana:

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Saric (Broh), Gomes, Segre, Masciangelo; Brunori, Tutino.

TERNANA (3-4-2-1): Iannarilli; Diakitè, Sorensen, Martella; Defendi, Di Tacchio, Cassata, Corrado; Palumbo, Falletti; Partipilo.

