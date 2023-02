Palermo-Ternana, Verre torna ad allenarsi ma difficile impiego dall'inizio

In casa Palermo la partita di Bolzano ha lasciato qualche strascico che peserà inevitabilmente sulla squadra da mandare in campo dopo domani contro la Ternana.

Il match contro gli umbri in programma alle 20.30 di martedì rappresenta un anticipo del turno infrasettimanale che vedrà molte altre squadre scendere in campo mercoledì. Secondo match dei tre previsti nel giro di 8 giorni e che dopo martedì vedrà i rosanero nuovamente impegnati in trasferta sabato pomeriggio alle 14 sul campo del Pisa.

Sala e Graves - come annunciato da Corini in sala stampa post match - non saranno sicuramente in campo, così come appare difficile l’impiego di Bettella assente da lungo tempo e solo oggi, nella seduta mattutina, rimessosi a lavorare col gruppo. Da valutare anche le condizioni di Verre rimasto a Palermo per una sindrome influenzale che lo aveva colpito da giovedì e che questa mattina ha svolto una seduta differenziata programmata. E ad oggi sembra arduo anche per lui scendere in campo fin dall’inizio contro la Ternana. Sempre sul reparto nevralgico del rettangolo verde arrivano buone notizie da Valente, anche lui riaggregato alla squadra e la cui assenza al Druso ieri si è sentita.

Visto il turno di stop, avrà buone chances di essere in campo martedì sera per un Palermo che potrebbe riproporre Segre dal primo minuto, al posto di un Saric a corrente alterna, lasciando poi inalterata la linea mediana. La difesa, assente Sala, dovrà optare per un sostituto: Masciangelo è il candidato numero uno con Aurelio che scalpita per esordire con la maglia rosanero. In avanti, è lecito pensare che il tecnico Corini possa concedere fin dall’inizio spazio al cecchino Soleri.

© Riproduzione riservata