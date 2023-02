Ternana, dopo le tensioni e l'addio di Andreazzoli torna in panchina Cristiano Lucarelli

Il presidente Bandecchi ha scelto: ritornerà Cristiano Lucarelli sulla panchina della Ternana. Questa mattina un incontro fiume si è concluso con la fumata bianca. La squadra umbra ritrova una guida certa a poche ore dalla sfida contro il Palermo al Barbera.

L’allenatore ex Catania tra le altre, era stato esonerato a novembre dopo la sconfitta con il Pisa e in seguito ad un mese senza vittorie. Al suo posto era arrivato Andreazzoli, che ha lasciato dopo la sconfitta contro il Cittadella in casa nell’ultimo turno. Nelle prossime ore attesa l’ufficialità.

La Ternana, al momento, ha due punti in meno del Palermo e si trova all’undicesimo posto della classifica di serie B, reduce da 4 partite senza vittoria nelle quali ha raccolte due pareggi e due sconfitte ma anche da un momento di caos e tensioni tra la tifoseria e la società. Alla fine della partita persa contro il Cittadella, il presidente Stefano Bandecchi, contestato dai tifosi, ha litigato con un gruppo di persone che si erano avvicinate a bordocampo e ha sputato loro addosso come lui stesso ha ammesso in conferenza stampa: «Sì, ho sputato ai tifosi, ma loro hanno sputato a me. Io sono un uomo e mi faccio rispettare».

