Palermo, escluse lesioni per Graves e Sala ma potrebbero saltare anche la gara col Pisa

Buone notizie per Eugenio Corini. Gli esami strumentali a cui sono stati sottoposti Simon Graves e Marco Sala, non hanno evidenziato lesioni muscolari. Ad annunciarlo il Palermo tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Nella nota non si parla di tempi di recupero precisi, ma si specifica soltanto che i due calciatori «stanno proseguendo il percorso fisioterapico». Sicuramente non ci saranno per il match di domani sera contro la Ternana e sono in dubbio per l'impegno contro il Pisa di sabato 4 marzo.

Ma i tempi, si suppone, non saranno biblici, visto che non è stata riscontrata alcuna lesione. Corini dovrà fare dunque a meno di due pedine importanti in vista della gara contro gli umbri, ma recupera Verre e Valente, che fanno parte dei 24 convocati dall'allenatore bresciano.

Palermo-Ternana, la lista dei convocati

Ecco di seguito l'elenco completo dei convocati diramato dal Palermo per la sfida di domani sera, martedì 28 febbraio, al Barbera contro la Ternana: 1 Grotta, 4 Orihuela, 5 Gomes, 7 Tutino, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 11 Masciangelo, 12 Massolo, 14 Broh, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 19 Vido, 21 Damiani, 22 Pigliacelli , 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini.

© Riproduzione riservata