Palermo-Parma, i rosanero non hanno mai perso al Barbera nelle 13 sfide in Serie B

Un match che ha il sapore di A, più che di B. Palermo-Parma, in programma sabato pomeriggio al Barbera, è un classico del calcio italiano. Qualsiasi sia la categoria. Una gara che evoca ricordi di tanti giocatori passati da una parte all’altra ma adesso arricchita anche dalla fede rosanero del presidente ducale Krause, che non ha mai nascosto di amare i colori rosanero e che considera il Palermo la sua seconda squadra, dopo ovviamente il Parma.

Quella di sabato al Barbera sarà la 23° sfida che si disputerà in viale del Fante e nelle precedenti 22 partite il bilancio sorride ai rosanero che hanno vinto 13 volte, pareggiato 3 gare perso 6 match. Le due squadre tuttavia non si incontrano da ben 5 anni, soprattutto per le note vicende societarie e per aver nel frattempo giocato in categorie diverse. L’ultimo incrocio è datato ottobre 2017, nel campionato di serie B e finì 1-1.

Nel dettaglio, Palermo e Parma, al Barbera, si sono incontrate 13 volte in serie B e 9 volte in serie A. Se togliamo la gara dell’ottobre 2017, cioè l’ultima, i 9 precedenti sono tutti in massima serie dove il Palermo ha collezionato 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Ma il dato più interessante è quello relativo alle partite giocate in serie B, dove il Palermo non ha mai perso al Barbera contro i ducali. Le statistiche dicono che in 13 match disputati sotto Monte Pellegrino, i rosanero hanno raccolto ben 9 vittorie e 4 pareggi.

