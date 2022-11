Palermo-Parma, sfida fra big: attesi in 20 mila al «Barbera»

Manca poco ad un big match di questa Serie B 2022/2023. Palermo e Parma si sfideranno sul campo del Renzo Barbera sabato 5 novembre alle 16.15. Un match di notevole importanza per entrambe le compagini. Il girone di andata è ufficialmente entrato nel vivo e la posta in palio comincia ad essere importante. Ancor più di prima.

I rosanero, reduci dalla vittoria sui canarini a Modena, sono al momento fuori dalla zona rossa. L’autostima per la prima vittoria in trasferta è visibile e si percepisce tra tutti i supporter del club di viale del Fante. Il Parma, invece, ha vinto in casa contro il Como assestandosi al sesto posto in classifica con 19 punti. Vista la classifica, il rendimento delle due formazioni al momento è sotto le aspettative di inizio campionato.

Da qualche giorno intanto sono partite le vendite dei biglietti per la gara e i tifosi - ancora una volta quest’anno - sembrano pronti a sostenere i ragazzi di Corini. Da una prima stima al momento dovrebbero essere stati emessi poco più di 4.000 tagliandi che, sommati agli abbonati, porterebbe attualmente il pubblico del Barbera a quota 16mila. Manca ancora più di un giorno al termine della prevendita, quindi quota 20mila è facilmente raggiungibile.

Nel frattempo per le questioni campo, la società rosanero ha diramato un comunicato ufficiale in cui sono state rese note le condizioni di alcuni giocatori.

La nota recita infatti che "oggi pomeriggio al ‘Tenente Onorato’ di Boccadifalco Alessio Buttaro e Francesco Di Mariano hanno lavorato con il resto del gruppo. Claudio Gomes non ha svolto precauzionalmente l'ultima parte della seduta a causa di un sovraccarico tendineo. Marco Sala, invece, ha proseguito la riatletizzazione".

