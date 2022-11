Palermo-Parma, tre i rosanero in forte dubbio per la sfida: ecco chi sono

Il Palermo si prepara alla sfida contro il Parma, in programma sabato alle 16:15 e valevole per la 12esima giornata del campionato di Serie B. La squadra anche questa mattina si è allenata al Tenente Onorato di Boccadifalco. In vista della partita contro la squadra di Pecchia, l'allenatore bresciano potrebbe avere a che fare con delle assenze pesanti.

Si valuta il rientro di Sala ma il tecnico deciderà un giorno prima del match se convocarlo o meno. Il terzino sinistro è ancora alle prese con un infortunio muscolare ma è rientrato parzialmente in gruppo. Devetak si candida dunque ad una maglia da titolare anche se non ha i 90' nelle gambe. Ecco perchè Crivello sarà ancora nella lista dei convocati. Sull'out di destra difficile il rientro di Buttaro, a cui in settimana è stata diagnosticata un'infiammazione del flessore lungo l'alluce sinistro. Il difensore scuola Roma si è allenato a parte con un lavoro programmato in palestra e in fisioterapia.

Problemi anche per Di Mariano, che ha una gonalgia da sovraccarico e non si allena con il resto dei compagni. Questa mattina ha svolto fisioterapia e gli sono state sottoposte le cure adeguate. Corini, in vista dell'appuntamento di sabato, non dovrebbe cambiare comunque modulo. Con la probabile assenza di Di Mariano, possibile l'inserimento di Vido al suo posto. L'allenatore ha provato prima l'ex Perugia sull'esterno di un attacco a tre (per non snaturare il modulo) e poi anche dietro le due punte. In sostanza il giocatore di proprietà dell'Atalanta potrebbe occupare il ruolo di trequartista, cambiando un po' il modo di attaccare della squadra. Non ci sarà, ovviamente, Salvatore Elia. L'ex Benevento si è lesionato il legamento crociato del ginocchio e potrebbe aver finito qui il suo campionato (minimo 6 mesi fuori).

