Palermo-Pisa al Barbera, dove vedere la partita in tv e sul web

Si torna al Barbera, sabato 15 ottobre alle 14, con l’unico obiettivo di far punti. Palermo-Pisa, una partita importante per la classifica delle due squadre. L'entusiasmo non è quello delle quattro partite play-off che consentirono ai rosanero una strepitosa cavalcata culminata con la promozione in serie B.

La prevendita - insomma - non è di quelle importanti e del resto era anche facilmente intuibile visti i risultati delle ultime partite e la prestazione incolore di Terni (arrivata dopo le altre insufficienti di Reggio e Frosinone).

In sintesi non ci sarà il pienone al Barbera per una gara che invece è piuttosto delicata, in un momento di profonda crisi della squadra chiamata ad una reazione importante ma soprattutto a fare punti, perché nel calcio contano i risultati e in particolar modo a Palermo, se non arrivano quelli, la gente dice no, diserta e rimane a casa.

Gli appassionati rosanero che decideranno di preferire la poltrona ai sediolini dello stadio potranno comunque vedere la partita comodamente in tv. La programmazione televisiva infatti prevede che il match fra rosanero e toscani sia trasmesso su Dazn, Sky, Now tv e Helbiz Live.

Con l’abbonamento a Dazn e una smart tv, sarà possibile assistere al match della squadra di Corini. Possibilità anche di scaricare l’app di Dazn e vedere la gara in streaming su cellulari e tablet.

Il classico canale Sky invece consentirà agli abbonati di gustarsi Palermo-Pisa in diretta satellitare. Anche con Sky possibilità di streaming su Sky Go o Now Tv, sempre su cellulari e tablet (o anche pc).

Infine l'opzione di acquistare il match anche su Helbiz Live che ha preso i diritti della cadetteria (in co-esclusività): con l’app scaricabile su cellulari, tablet o pc sarà possibile assistere alle gesta di Brunori e compagni.

