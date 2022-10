Verso Palermo-Pisa, Corini prova un cambio di modulo ma si fa male Crivello

Corini prova moduli differenti in vista del match contro il Pisa. Nella seduta d'allenamento mattutina il Genio ha schierato la difesa a tre, con Doda e Devetak ad agire sugli esterni di un centrocampo a quattro. Due i trequartisti e l'unica punta Brunori a comporre uno sperimentale 3-4-2-1 che l'allenatore bresciano fin qui non aveva mai utilizzato, nemmeno in allenamento. In un altro frangente della seduta, è passato poi al suo fedelissimo 4-3-3 con un gioco sugli esterni.

Non è escluso che contro il Pisa possano esserci delle variazioni tattiche, ma è probabile che l'ex Brescia possa schierare ancora il modulo fin qui utilizzato. Corini dovrà fare a meno, poi, di tre pedine: Floriano, Bettella e Mateju. I primi due si sono allenati a parte, mentre l'ultimo solo parzialmente in gruppo: ha partecipato alla seduta tecnico-tattica ma poi si è trasferito in palestra per un lavoro defferenziato.

E' rientrato invece in gruppo Segre, che aveva accusato una contusione al muscolo nell'ultimo match contro il Terni. Rientra in gruppo anche Lancini, così come Accardi, che sta bene da circa 2 settimane. La sua mancata convocazione, è dovuta nelle ultime due partite ad una scelta tecnica da parte di Corini. Poco fa, intanto, il club ha comunicato anche l'indisponibilità di Crivello: "In seguito ad un trauma contusivo al costato rimediato nel corso dell'allenamento di ieri, oggi pomeriggio a Boccadifalco il giocatore ha lavorato in palestra".

