Palermo-Pisa, Corini: «Giocatori bocciati? Solo scelte, dobbiamo pensare a salvarci»

«C'è la consapevolezza del percorso da fare, sicuramente pensavamo ci fossero meno difficoltà, ma cerchiamo di affrontarle al meglio». Eugenio Corini parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pisa, valevole per la nona giornata del campionato di Serie B.

L'allenatore del Palermo ha ribadito con forza il concetto di aggressività, da mettere in campo nel prossimo impegno: «Tutti i giocatori possono fare una partita aggressiva col Pisa. Tutti si sono preparati a queste. Ho letto di bocciature ma le mie sono scelte, delle rotazioni e prove. È una ricerca continua per trovare una soluzione ad un problema che oggettivamente abbiamo».

Corini ha poi ribadito l'unico obiettivo della squadra quest'anno: «Se non capite che siamo partiti da due mesi e non la si accompagna allora non andiamo da nessuna parte. Questa squadra ha l'obiettivo di salvarsi, non c'è una partita decisiva, c'è il Palermo che conta più di tutto. Il nostro obiettivo - ha proseguito il tecnico - da sempre è stata la salvezza, non voglio dare giustificazioni a nessuno. Io mi prendo le critiche e mi girano le scatole se le cose vanno male. Ma dobbiamo essere oggettivi, siamo oggi una squadra che si deve salvare, e che sul campo ci ha detto che al momento siamo questo. Io vedo chi è più pronto a lottare ed è quello che voglio vedere e che dobbiamo dimostrare. Lo dobbiamo fare insieme, essendo consapevoli che siamo una squadra che deve salvarsi anche se siamo il Palermo».

L'allenatore ha poi proseguito: «Stiamo cercando di capire come diventare veloci e incisivi. Siamo noi gli artefici di quello che dobbiamo fare, se la tifoseria non è contenta devi accettarlo da professionista. La squadra vuole uscire da questa situazione e dobbiamo reagire per uscirne, e abbiamo i mezzi per farlo. La gente lo apprezzerà alla fine e noi dobbiamo trovare l'anima della nostra squadra. Si può perdere una gara, ma non l'anima e lo spirito della squadra».

Corini ha poi risposto così a chi gli ha chiesto sui cambi e la gestione della rosa: «Per me sono tutti titolari, ci sono momenti della stagione nel quale bisogna capire come modulare le cose. Ma sono tutti importanti, ma devo trovare il giusto equilibrio. Io non boccio mai nessuno, non parlate di bocciature ma di scelte. Ad alcuni giocatori posso stargli sulle palle perché non giocano ma sono sempre leale con loro. So che chi è in panchina quando lo chiamo deve rispondere e pedalare».

Su Di Mariano ha infine concluso: «Lui quando è stato chiamato si è avvicinato per parlare. Lui è coeso e sta lavorando bene, deve stare sereno e lavorare come sta facendo e i risultati arriveranno. Stiamo lavorando sulle azioni per trovare il gol, ma oggettivamente abbiamo qualche difficoltà ad essere cattivi e incisivi davanti alla porta».

