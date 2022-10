Palermo-Pisa, in campo il duello fra i bomber Brunori e Gliozzi

Si avvicina Palermo-Pisa. I ragazzi di Corini scenderanno in campo sabato 15 ottobre alle 14, allo stadio Renzo Barbera. Il match, sarà valevole per la nona giornata del campionato di Serie B.

Per i siciliani la sfida del riscatto e la possibilità di ripartire, dopo le 5 sconfitte nelle ultime 6 gare, tra cui il pesante 3-0 subito in quel di Terni. Per i toscani, la possibilità di dare continuità al nuovo corso. Da quando D’Angelo è ritornato sulla panchina (al posto dell’esonerato Maran) sono arrivati infatti 4 punti nelle ultime due gare.

A Palermo la vittoria manca invece dai tre punti conquistati con il Genoa, in casa, per 1-0 grazie alla rete di Brunori. Era il 9 settembre, la giornata numero 5. Senza dubbio il 27enne è l’uomo in più nello scacchiere di Corini.

E a proposito di bomber, Palermo-Pisa nasconde un duello niente male tra Brunori e Gliozzi. Entrambi, incidono tantissimo sulla percentuale realizzativa delle rispettive squadre. L’ex Juventus, adesso a tutti gli effetti un giocatore rosanero, ha segnato 3 dei 6 gol totali del club e ha portato 6 dei 7 punti conquistati da Corini e i suoi ragazzi.

Tre le reti segnate contro i toscani: 1 con la maglia dell’Arezzo nella stagione 2016-2017 e 2 con quella della Virtus Entella. Tre i gol segnati invece dall’ex Como in 5 presenze (4 con la maglia del Pisa e uno proprio con i lombardi).

Gliozzi ha portato a casa 4 dei 6 punti conquistati dai nerazzurri. L’uno più agile e mobile, l’altro più il classico “Pivot” che può fare reparto da solo. Il classico giocatore che la difesa palermitana ha già dimostrato di patire particolarmente.

Come successo contro il Sudtirol, quando Udogwu si caricò la squadra sulle spalle e vinceva tutti i duelli con i centrali rosanero. Uno di fronte all’altro, entrambi per tirare fuori le proprie squadre da una zona della classifica pericolosa.

