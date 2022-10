Probabili formazioni di Palermo-Pisa, Corini cambia a centrocampo: Damiani e Broh titolari

Domani (15 ottobre) alle 14 allo stadio Renzo Barbera in programma Palermo-Pisa, autentica (ad oggi) sfida salvezza. Un po' a sorpresa, in realtà, rispetto a quelle che erano le previsioni di inizio stagione per due squadre che venivano considerate sicuramente non coinvolte in zona retrocessione.

Eppure le prime otto giornate dicono questo, che Palermo e Pisa, separate da un solo punto, sono attualmente in piena bagarre e in zona pericolo. Una sfida a cui le due squadre arrivano con umori e sensazioni letteralmente opposti; piena crisi e grande preoccupazione per i protagonisti rosanero. Un ritrovato entusiasmo, invece, da parte dei toscani che sembrano essersi rigenerati dal ritorno in panchina del tecnico D'Angelo, l'uomo che la scorsa stagione condusse il Pisa nella finalissima playoff promozione poi persa incredibilmente contro il Monza.

Inutile dire che domani sono in palio punti pesanti ma soprattutto è in palio la credibilità di un gruppo di giocatori che finora hanno reso notevolmente al di sotto delle loro potenzialità come ammesso dallo stesso direttore generale Gardini.

Contro la squadra di D’Angelo il Palermo è chiamato ad una prova di carattere, è chiamato a sgombrare nuvoloni che si sono addensati nelle ultime settimane. Insomma domani in Palermo deve fare punti e per questo non è da escludere che Corini possa apportare qualche cambiamento pur mantenendo lo stesso mondo.

Nel 4-3-3 che dovrebbe schierare contro i toscani potrebbero trovare spazio almeno tre/quattro giocatori nuovi rispetto alla magra prestazione di Terni: Damiani, Broh, Bettella e Buttaro.

Di fronte un Pisa, in caduta libera nelle prime giornate e adesso con sei punti in classifica frutto di una vittoria e tre pareggi. Ma cinque di questi punti sono stati ottenuti nelle ultime tre partite da quando cioè è stato esonerato Maran per ridare la panchina a D'Angelo.

Il Pisa in genere si schiera con un classico 4-2-3-1 e che ha nel terminale offensivo Gliozzi un pericoloso colpitore di testa.

Queste le probabili formazioni:

Palermo (4-3-3) : Pigliacelli; Buttaro, Bettella, Nedelcearu, Mateju; Segre, Damiani, Broh; Elia, Di Mariano, Brunori.

Pisa (4-2-3-1) : Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Barba, Beruatto; Nagy, Marin; Tourè, Ionita, Sibilli; Gliozzi.

