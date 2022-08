Palermo-Ascoli, precedenti favorevoli ai rosanero: l'ultima volta al Barbera finì 3-0

Palermo e Ascoli torneranno ad affrontarsi a Palermo a 4 anni di distanza dall'ultima volta. Era il 27 dicembre del 2018 e i rosanero si imponevano per 3-0 grazie alle reti di Chocev, Szyminski e un autogol di Perucchini che aprì le marcature.

Tre punti importanti, ma che col senno di poi non avrebbero portato a nulla, visto il fallimento del club di viale del Fante qualche mese più tardi. Sabato alle 20:45 le due squadre torneranno una di fronte all'altra, sempre in Serie B e per cercare di ottenere 3 punti preziosi.

Corini e Bucchi sono a quota 4 punti in classifica, dietro Cosenza e Frosinone, le uniche due squadre a punteggio pieno. Il Palermo è leggermente favorito nei numeri, visto che i bianconeri hanno vinto una sola volta al Barbera su 16 incontri disputati. 9 vittorie dei siciliani, 6 i pareggi e 1 sola sconfitta. Era la stagione 1999-2000 e l'Ascoli si impose per 0-1 grazie alla rete di Eddy Baggio. Quasi tutti i precedenti al Barbera si sono giocati in Serie B (ben 10), mentre solo due volte in Serie A tra il 2005 e il 2007.

Le ultime volte in Sicilia il club marchigiano ha masticato amaro: un 3-0 (4 anni fa) e un 4-1 nella stagione 2017-2018. In totale Palermo ed Ascoli si sono affrontate 32 volte e anche il computo complessivo sorride ai siciliani: 11 vittorie per i rosanero contro le 8 vittorie per i bianconeri. 11 sono stati invece i segni x.

La prima sfida risale al campionato di Serie B 1973/1974: terminò 1-1. La vittoria più larga del Palermo contro l'Ascoli risale al 2006, quando la squadra di Guidolin si impose per 4 reti a 0 di fronte a quasi 20.000 spettatori. Per l'Ascoli, il trionfo più largo risale invece al 7 novembre del 1976: un 2-0 allo stadio "Lillo Del Duca". Quello di sabato sarà il 33° confronto tra i due club, il 17° in terra siciliana. Una sfida che vale già tanto per i piani alti della classifica.

