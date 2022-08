Palermo-Ascoli, dove vedere la partita in tv e in streaming

Si avvicina Palermo-Ascoli, il match valido per la terza giornata del campionato di Serie B e in programma sabato alle 20:45 allo stadio Renzo Barbera. Eugenio Corini e i suoi ragazzi hanno già vinto in casa nella partita d'esordio contro il Perugia e adesso vogliono continuare la striscia positiva e trasformare il proprio stadio in un fortino.

Palermo-Ascoli sarà trasmessa in diretta da Dazn attraverso l'app scaricabile su smart tv oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi da collegare alla tv come Timvision Box, Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick.

Il match sarà visibile anche su Sky Sport (Canale 251). Altra piattaforma disponibile è Helbiz Live, disponibile sulle moderne Smart Tv. Prima di procedere con la visione della gara, è necessario chiaramente attivare un account. Helbiz è disponibile anche nei Channel di Prime Video, disponibile con un abbonamento a parte rispetto a quello base. Dazn è disponibile sia sui sistemi operativi iOs o Android su Smartphone e Tablet.

Palermo-Ascoli, infine sarà trasmessa in streaming anche su Sky Go per gli abbonati a Sky Calcio e su Onefootball. In quest'ultimo caso in modalità pay-per-view.

