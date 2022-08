Palermo-Ascoli, al Barbera di nuovo il pienone: attesi 20 mila tifosi

Una partita che può essere l'occasione per vedere in campo alcuni volti nuovi del Palermo targato Corini, che ha subito negli ultimi giorni una profonda ristrutturazione.

Palermo-Ascoli, una partita che dunque ha più di un motivo di interesse per la tifoseria rosanero: da una parte capire i segnali di crescita di una squadra che ha ben fatto nelle prime due uscite di campionato (e anche prima, in Coppa Italia, nonostante l’eliminazione contro il Torino). Dall'altra la curiosità di conoscere i nuovi arrivati.

Una curiosità che sembra testimoniata anche dalla buona risposta del pubblico rosanero al botteghino. Al momento venduti poco meno di 9.000 biglietti per assistere alla partita che, sommati ai più di 10.000 abbonati dovrebbero regalare un'altra serata a tinte rosanero.

Per la gara con l'Ascoli in programma domani sera (27 agosto) alle 20.45 previsti al momento almeno 20.000 spettatori che ricalcheranno più o meno le presenze nella gara del debutto stagionale contro il Perugia.

Considerando i biglietti venduti per la singola partita sembra che il tifoso palermitano sia più propenso ad acquistare il singolo evento che non a sottoscrivere l'abbonamento stagionale.

Si ricorda che i tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20.40 di sabato 27 agosto, solo attraverso i seguenti canali: il sito Vivaticket , i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale , il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (tutti i giorni dalle 9 alle 20. Sabato 27 agosto fino alle 14.30).

I prezzi dei biglietti

Le curve 12 euro (ridotto) mentre 20 euro sarà il prezzo intero. In gradinata (anello superiore) il costo è di 20 euro mentre di 25 quello nell’anello inferiore. Sedici e 10 sono rispettivamente i prezzi ridotti per gli stessi settori (Over 65 e Under 18). In Tribuna Laterale 35 euro, mentre in quella Centrale 50, 70 euro infine il costo della centralissima.

Per il settore ospiti: i tifosi residenti nella regione Marche possono acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti con il prezzo unico di 15 euro.

