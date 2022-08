Palermo-Ascoli, Corini: "Inserimento graduale dei nuovi, il modulo può variare in corsa"

"L'Ascoli è una squadra forte, ha talento. Punte centrali che attaccano la profondità come Gondo. Difensori esperti come Bellusci e un portiere che conosce bene la B. Questo è un campionato di grande livello. Nell'ultimo anno è anche arrivato ai playoff. Bucchi ha un mese di lavoro in più di noi". Tiene tutti sull'attenti Eugenio Corini alla vigilia del match contro i bianconeri.

Fischio d'inizio domani, sabato 27 agosto, alle 20:45 allo stadio Renzo Barbera. L'allenatore rosanero ha parlato anche del possibile inserimento dei nuovi innesti già contro il club marchigiano: "Se avessi preso la squadra all'inizio del ritiro, i nuovi sarebbero stati inseriti subito. È stato fatto tutto in fretta, anche il mercato. Quindi devo tenere conto dei giocatori che hanno disputato le prime due partite e che hanno fatto bene. L'idea è quella di dare continuità, per i nuovi è davvero presto".

E su Di Mariano ha poi aggiunto: "Lo conoscevo già, so le sue qualità. Ma Valente ha fatto molto bene, si alterneranno nel corso della gara perché voglio lucidità e qualità in quel ruolo". Corini ha sottolineato l'importanza del pubblico: "Insieme possiamo fare grandi cose - ha detto - vogliamo portare un'idea di gioco che attragga i tifosi. Dobbiamo giocare bene e attaccare. Questo di riflesso è importante per i tifosi, dobbiamo essere una squadra di cui devono essere fieri".

Sul modulo ha poi ammesso: "Il calcio è dinamico, si occupano posizioni e si costruisce in un certo modo a prescindere dai giocatori. Il modulo dipende da come vuoi pressare la squadra avversaria. Ho dei giocatori che ci permettono di variare tra i moduli. Dipende molto dalla preparazione strategica della partita. Si può giocare con entrambi i moduli, o con il 4-2-3-1- o con il 4-3-3".

Sul mercato e la possibilità di acquistare un altro attaccante l'allenatore bresciano ha detto: "Per il vice Brunori abbiamo Soleri e Fella, stiamo valutando se rimanere così o prendere un altro giocatore. Valutiamo un altro centrocampista - ha aggiunto -, non solo Machin. Stiamo studiando 4 o 5 profili ma non vorrei parlarne perchè il calciomercato è sempre particolare". Corini infine carica i suoi ragazzi ed è sicuro di una cosa: "Abbiamo le qualità per vincere contro l'Ascoli e ci proveremo fino in fondo".

