Palermo sulle ali dell'entusiasmo, Padova con la paura di perdere: sfida tra tifoserie gemellate

Tra Palermo e Padova c'è un legame forte da circa 40 anni. Le due tifoserie sono gemellate e in questi giorni sono accomunate anche dalla stessa speranza di centrare la promozione in Serie B. Cresce l'ansia alla vigilia della finale di andata, anche se le due squadre arrivano a questo doppio appuntamento con un diverso stato mentale.

Lo stadio Euganeo, in profonda ristrutturazione, è andato venduto nella sua interezza nel giro di poche ore: 11.500 biglietti polverizzati dai tifosi locali ma anche da tanti fans rosanero che si stimano essere non meno di 3000. E da Padova fanno sapere che a stadio totalmente agibile probabilmente le richieste sarebbero state il doppio.

Il Padova deve provare a prendersi la serie B dalla porta secondaria dopo aver condotto per lunga parte il campionato anche con diversi punti di vantaggio sulla seconda. Un periodo balbettante ha compromesso la stagione che adesso la squadra di Oddo proverà a sistemare ai danni di un Palermo che ha invece conosciuto e dato il meglio di sé. Soprattutto nel finale di stagione.

Insomma arrivano a questo scontro due squadre in diversa condizione mentale: sulle ali dell'entusiasmo i rosanero, con la paura di perdere nuovamente i veneti. Fallire un'altra finale dopo quella dello scorso anno contro l'Alessandria per Padova sarebbe un duro colpo. La città è dunque in fibrillazione anche perché c'è la consapevolezza che nella gara di ritorno si dovrà lottare anche contro un Barbera che si prevede nuovamente stracolmo, arma in più per la squadra di Baldini nella finale del 12 giugno. Per questo il Padova sa di dover puntare tutte le sue carte o quasi nella partita dell'Euganeo.

