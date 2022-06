Padova-Palermo, Baldini non cambia: ecco le probabili formazioni

È cominciata molto presto la marcia di avvicinamento dei rosanero alla finale di andata degli spareggi promozione in programma domani sera, (5 giugno) alle ore 21, allo stadio Euganeo di Padova.

Levataccia per il gruppo di Baldini e partenza all'alba in direzione Venezia, dove i rosanero sosterranno una seduta di rifinitura in serata, un orario il più possibile simile a quello della partita.

Non c'è dubbio che è la gara più importante dell'anno, in attesa del ritorno del 12 giugno al Barbera, in cui si conoscerà ufficialmente la squadra che andrà a fare compagnia alle già promosse Sudtirol, Modena e Bari. Una partita in cui Baldini potrà contare sull'intero organico, fatta eccezione per Accardi che non sembra potersi riprendere dall'infortunio muscolare rimediato a Trieste.

Il tecnico rosanero, almeno dagli spifferi registrati in settimana, non è intenzionato a toccare o cambiare nulla rispetto alle formazioni precedenti di questi playoff, dove la squadra ha offerto prestazioni davvero convincenti. Dunque è probabile che domani sera a Padova il tecnico rosanero si presenterà in campo con la stessa squadra con cui ha affrontato l'andata della gara contro la Feralpisalò.

Di conseguenza Massolo in porta; Buttaro e Giron sulle fasce con il rientrante Lancini e Marconi al centro della difesa; De Rose e il confermato Damiani a centrocampo; Luperini, Floriano e Valente il tridente offensivo a supportare Brunori, terminale d’attacco.

Il Palermo deve fare i conti con ben 11 diffidati, quasi tutti titolari. L'aspetto consolatorio però è che anche tra le fila della squadra di Oddo i diffidati sono 11 e nell’ottica delle due gare non è un aspetto da sottovalutare.

Padova-Palermo, probabili formazioni

Palermo (4-2-3-1) Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Gironi; De Rose, Damiani; Luperini, Floriano, Valente; Brunori.

Padova (4-3-3) A. Donnarumma; Gasbarro, Valentini, Ajeti, Curcio; Germano, Ronaldo, Dezi; Chiricò, Ceravolo, Bifulco.

© Riproduzione riservata