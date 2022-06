Padova-Palermo, nessun dubbio per Baldini. E Brunori va a caccia del record di gol

Per Silvio Baldini si avvicina il momento di scegliere l'11 titolare che domenica sera a Padova scenderà in campo per il primo atto della finale dei playoff di Serie C.

Sabato il Palermo partirà per il Veneto dopo la conferenza stampa del tecnico. Non ci dovrebbero essere molti dubbi di formazione: l'allenatore rosanero si affiderà allo "zoccolo duro". Dunque in porta ci sarà Massolo, i due centrali saranno Marconi e Lancini e sugli esterni opereranno Buttaro a destra e Giron a sinistra. In mediana accanto a De Rose ci sarà ancora Damiani, mentre i 4 tenori saranno Floriano, Luperini e Valente, sulla linea alle spalle dell'unica punta Brunori.

L'attaccante del Palermo, a quota 28 reti, è alla ricerca del record di gol in una singola stagione, che attualmente appartiene a Luca Toni, che nella stagione 2003-2004 (quella della promozione in Serie A) ne siglò 30.

All'Euganeo, intanto, è stato registrato il sold out nella giornata di ieri, a dimostrazione di quanto sia importante questa partita. Gli 11.500 biglietti (circa) messi a disposizione, sono stati polverizzati in poco più di 18 ore. Un terzo dello stadio sarà composto da palermitani. Il settore ospiti è stato completamente riempito in poche ore, con 2664 biglietti venduti. C'è da aspettarsi però la presenza di altri supporters rosanero nel settore dello stadio aperto ad entrambe le tifoserie. Saranno un altro migliaio. Dunque, all'Euganeo, ci saranno circa 3.500 palermitani al seguito della squadra.

Il comune di Padova e il club hanno intanto comunicato ai tifosi siciliani le modalità di posteggio e viabilità per raggiungere in sicurezza l'impianto. L’accesso al settore ospiti (Curva Nord) avverrà direttamente dal parcheggio Nord Ospiti.

Prima dell’accesso, gli steward preposti controlleranno documenti di identità e titolo di accesso, per questo motivo è arrivato l'invito a recarsi nella zona dello stadio con buon anticipo per evitare possibili code all'ingresso.

