Padova-Palermo, per i bookmakers finale all'insegna dell'equilibrio

Si avvicina la sfida tra Padova e Palermo per l'ultimo posto utile per la Serie B. Quella tra biancorossi e rosanero sarà però anche il match per gli appassionati del calcio scommesse. Quote, numeri, favorite e pronostici. Tutto questo, e tanto ma tanto altro, sarà la finale dei playoff di Serie C.

Sono già tanti gli scommettitori che hanno puntato i propri soldi su una o sull'altra squadra, ma quali sono le quote? Per i bookmakers sarà l’equilibrio a farla da padrone nella finale: la promozione del Palermo va dall’1,82 di Planetwin365 all’1,85 di Stanleybet.it, mentre su Olybet.it si gioca a 1,83. L’accesso del Padova alla B va invece da 1,85 a 1,88.

Intanto, si dovrà giocare la prima delle due gare: Padova-Palermo è in programma domani, 5 giugno, all'Euganeo, alle 21.

I biancoscudati allenati da Massimo Oddo sono dati per favoriti per il primo atto di questa doppia sfida: la quota oscilla tra il 2,24 e il 2,32. La vittoria del Palermo, e quindi il "2", è quotato invece tra il 3,13 e il 3,20. Alta, secondo i boookmakers, anche la possibilità che la gara finisca in parità: la quota oscilla tra il 3,05 e il 3,13. Si affronteranno i migliori attacchi dei loro rispettivi gironi, ma la possibilità del "No goal" è molto elevata. Vale a dire l'eventualità in cui la gara finisca a reti bianche (0-0). Tra l'1,88 e l'1,89 è data invece la quota per la giocata "Goal", ossia l'ipotesi che entrambe le squadre vadano in gol. Alta la quota relativa a più di 3 gol in una partita: oscilla tra il 2,17 e il 2,23. Insomma ci si aspetta grande equilibrio, per un macth che varrà già un pezzetto di Serie B.

