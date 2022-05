Il Palermo in semifinale contro la Feralpisalò: gli orari delle partite di andata e ritorno

Il Palermo conquista la semifinale dei Playoff di Serie C contro la Feralpisalò e si conoscono già gli orari delle prossime due gare. Le due società hanno definito con la Lega Pro la programmazione: mercoledì 25 maggio il match che si giocherà allo stadio "Lino Turina" avrà inizio alle 21, domenica 29 maggio il ritorno al "Renzo Barbera" inizierà alle 20.30.

Si conoscono gli orari anche dell'altra semifinale: Catanzaro-Padova si giocherà mercoledì alle 19, il ritorno in Veneto domenica 29 maggio sempre alle 19.

Per la Final Four cambia il regolamento: il tabellone con gare di andata e ritorno per le due semifinali non dà vantaggi a chi si è meglio piazzato nella stagione regolare per cui in caso di parità dopo i 180 minuti verranno disputati supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

La novità principale sarà l'utilizzo del Var: nella cabina di regia ci saranno arbitri di serie A e B in attesa che quelli della Can C possano poi fare dei corsi specifici per avere la formazione necessaria su come usare il Var.

Ancora da stabilire se una delle due partite in programma il 25 maggio verrà trasmessa in chiaro, magari in diretta streaming su “Rai Play”. L'unica cosa certa. al momento, è che tutte le Final Four verranno trasmesse in diretta, così come tutto il campionato di serie C, su Eleven Sports (elevensports.com), la piattaforma streaming che anche quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’intero campionato. Per vedere la partita su Eleven bisogna abbonarsi ed è possibile sottoscrivere sul sito un abbonamento mensile o uno stagionale.

© Riproduzione riservata