Feralpisalò-Palermo e Catanzaro-Padova: ecco le semifinali, in campo il 25 e 29 maggio

La prossima tappa dei playoff per il Palermo sarà mercoledì 25 maggio in Lombardia contro la Feralpisalò, che ha fatto fuori la quotatissima Reggiana di Aimo Diana vincendo sia in casa che in trasferta. Il ritorno si giocherà al Barbera domenica 29 maggio. Dunque non ci saranno sorteggi questa volta, come già previsto dal tabellone.

L'altra sfida in semifinale vedrà contro Catanzaro e Padova. L'andata, mercoledì 25 maggio si giocherà in Calabria, il ritorno il 29 maggio in Veneto.

Il Monopoli, dopo la rimonta storica a Cesena, ha fermato la sua corsa verso il sogno Serie B perdendo contro la corazzata Catanzaro: 1-2 al Veneziani e 1-0 al Ceravolo. Fuori anche la Juventus Under 23, a cui no è bastata la vittoria, in trasferta, contro il Padova. La squadra di Oddo si è infatti qualificata grazie alla vittoria per 0-1, nella gara d'andata, in virtù del miglior piazzamento in classifica.

Di seguito tutti i risultati: Palermo-Virtus Entella 2-2, Catanzaro-Monopoli 1-0, Padova-Juventus U23 0-1, Reggiana-Feralpisalò 1-2. Alle Final Four non ci saranno più squadre teste di serie: in caso di pareggio si andrà ai supplementari e poi eventualmente ai rigori. Entrerà in vigore, inoltre, anche il Var.

