Playoff, con la Feralpisalò allarme diffidati per il Palermo: torna Dall’Oglio

I playoff di Serie C sono così. Nemmeno un giorno di riposo e si deve tornare subito in campo. Dopo l’estenuante match di ieri sera, oggi, più che defaticante, è stata una seduta rilassante. Poiché i margini per preparare una partita sono davvero ridotti in questi spareggi promozione, con gare di andata e ritorno molto ravvicinate, il Palermo è tornato in campo per preparare la gara di mercoledì a Salò.

Un Palermo che si presenterà con la Feralpisalò sulle rive del lago di Garda con una pesante situazione diffidati: sono ben 7 adesso gli uomini di Baldini che andranno in squalifica al prossimo cartellino giallo. Buttaro, Lancini, Marconi, Crivello, Damiani, Valente e Brunori dovranno evitare una nuova sanzione se non vogliono restare fermi per la gara di ritorno.

Torna invece a disposizione di mister Baldini Jacopo Dall’Oglio dopo aver saltato la gara di ritorno con l’Entella per squalifica.

Tanti i dubbi sulla possibile formazione che scenderà in campo mercoledì sera al ‘Lino Turina’. Alcuni ragazzi di mister Baldini hanno necessariamente bisogno di rifiatare e questa situazione potrebbe portare il mister toscano ad optare per alcuni cambi. Qualche dubbio sulle fasce di difesa e sui trequartisti. Il centrocampo non si toccherà.

E oggi è stata anche la giornata in cui, attraverso una riunione in videoconferenza fra le società partecipanti alle semifinali e la Lega Pro, si sono stabiliti gli orari per le partite di mercoledì. I rosanero giocheranno a Salò mercoledì 25 maggio alle 21. Il ritorno al Barbera invece sarà alle 20.30 di domenica 29 maggio.

Gli accoppiamenti erano già stati definiti nella riunione precedente e che per stabilire l'incrocio fra le squadre non si è dovuto dunque procedere attraverso il sorteggio.

Sempre la Lega ha diramato un comunicato in cui sono state rese note le decisioni del giudice sportivo in merito al ritorno del secondo turno dei playoff nazionali: per il Palermo ammenda da 3.000 euro per il lancio di fumogeni in campo dalla curva nord. Squalifica per una gara e multa da 500 euro per Mattia Baldini, match analyst rosanero, "per avere tenuto una condotta non regolamentare in campo e irriguardosa nei confronti dell’arbitro".

