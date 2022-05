Pochi posti nel settore ospiti, a Salò trasferta per "soli" 500 tifosi del Palermo

Lunedì i rosanero partiranno per Salò. Ad attendere gli uomini di Baldini c'è la Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi. I siciliani avranno un deficit rispetto alle altre gare giocate fuori casa: non potranno contare sui "soliti 1000".

Allo stadio Lino Turina, dove si disputerà il primo atto della doppia sfida (in programma mercoledì 25 maggio alle 21), infatti, il numero di tifosi rosanero al seguito della squadra sarà inferiore rispetto alle precedenti trasferte.

Il motivo non è da ricercare in un affievolimento della passione dei supporters, mai così uniti alla squadra negli ultimi anni, bensì nelle dimensioni dell'impianto dei "Leoni del Garda". La casa sportiva dei verdiblù vanta infatti una capienza di 2364 posti suddivisi così nei diversi settori: 738 in tribuna centrale, 356 in tribuna laterale scoperta, 525 nel settore ospiti e 745 nei parterre. I dati non lasciano spazio ad interpretazioni: i tifosi del Palermo potranno essere al massimo solo 525.

Non di certo un numero esiguo ma non si raggiungerà la quota di Trieste o di Chiavari, quando i fan arrivati dalla Sicilia e non solo erano stati rispettivamente 1000 e 1111. Da Salò, inoltre, hanno fatto sapere che non si cambierà stadio. L'ipotesi era quella di giocare al "Rigamonti" di Brescia, non molto lontano dal piccolo comune di Lonato del Garda, ma la società ha posto un veto.

E di fronte al possibile (probabile) enorme afflusso di tifosi siciliani alla volta di Salò, appare improbabile, al momento, che la società lombarda possa decidere di destinare ai supporters palermitani altri settori dello stadio. Non foss'altro perchè sarebbe come far giocare la squadra di Baldini in casa propria.

