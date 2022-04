Cessione del Palermo, il City Group va avanti e spuntano le prime cifre per l'acquisto

Nonostante gli spareggi per la promozione siano ormai alle porte (il Palermo debutterà fra 9 giorni in trasferta nel primo turno nazionale), continua sempre con grande vigore l’interesse dei tifosi per la cessione societaria.

La notizia di qualche giorno fa relativa all’interessamento del forte gruppo proprietario fra le altre del Manchester City, ha piacevolmente incuriosito i fan palermitani che vedrebbero nel facoltoso gruppo legato allo sceicco Mansour un’occasione importante di rilancio.

Arriva una ulteriore puntualizzazione del giornalista Gianluca Di Marzio che ribadisce la sua convinzione dell’interessamento del City Group per la società rosanero ma addirittura aggiunge un nuovo tassello: la holding dello sceicco Mansour procede con forza verso l’acquisto del Palermo ed è iniziata in questi giorni la due diligence (ovvero le ricerche per analizzare il valore e le condizioni di un’azienda).

Non saranno tempi brevissimi ma l’affare potrebbe chiudersi in tempi tali da consentire alla nuova proprietà di essere al comando già dalla prossima stagione. E tutto sarebbe comunque non legato ad una eventuale promozione ottenuta dalla squadra nelle prossime gare playoff. Si parla, nell’articolo appena pubblicato, di una cifra inferiore ai 10 milioni di euro.

© Riproduzione riservata