Palermo al City Group? In un post Instagram del Manchester spuntano i commenti dei tifosi rosanero

Il Palermo potrebbe essere venduto a Football City Group, la holding araba che detiene le quote del Manchester City e che da qualche mese ha messo gli occhi anche sulla società di viale Del Fante. Non è più una novità, infatti, che Mansour, proprietario del fondo in questione, voglia investire in Italia e ampliare il suo già, immenso, "impero".

E, come se non bastasse, proprio il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha annunciato un'altra grande novità: è appena iniziata la due diligence tra i due club (il passaggio che prevede l'analisi dei conti e del valore di un'azienda). E in questa baraonda di notizie positive, i tifosi rosanero sperano e, soprattutto, sognano.

Per credere, basta dare un'occhiata all'ultimo post pubblicato su instagram dal profilo ufficiale del Manchester City, che ritrae il difensore centrale di Guardiola, Laporte: ci sono tantissimi commenti di sostenitori palermitani, la maggior parte dei quali ha scritto "Forza Palermo". Un altro fan ha scritto "Vi aspettiamo". Sono stati davvero in tanti; come se una succursale rosanero si fosse inserita, di colpo, nel mondo ultramoderno del club di Manchester.

Ma quanto è realmente vicina la fumata bianca? I playoff, dentro i quali la squadra di Baldini entrerà a partire dall'8 maggio, rappresentano di sicuro un ostacolo nella fattibilità lampo dell'operazione. È logico, infatti, che il Palermo in Serie B possa avere un valore e in Serie C un altro. Si tratta, si va avanti e c'è la buona intenzione di portare a termine l'operazione, ma servirà tempo.

Difficilmente, infatti, i tifosi rosanero possono aspettarsi chiusure prima di giugno (l'ultimo atto degli spareggi è previsto per il 12 giugno). Intanto l'offerta del fondo di Mansour si aggirerebbe tra gli 8 e i 10 milioni e i tifosi rosanero, si stanno già "presentando" sui social all'immenso mondo City.

