Palermo-Picerno, dubbi a centrocampo: Odjer o Damiani al fianco di De Rose

Il Palermo, dopo la goleada rifilata al Taranto nel recupero di mercoledì scorso torna in campo domenica prossima (3 aprile) per il turno casalingo contro il Picerno. Ancora assente l'allenatore Silvio Baldini, alle prese con il Covid, il gruppo rosanero è affidato al vice Mauro Nardini. In classifica De Rose e compagni occupano la quinta posizione con 57 punti, a due lunghezze dal terzo posto. Contro i lucani di Leo Colucci l'obiettivo è concedere il bis per mantenere un posto nei piani alti della graduatoria nella volata finale dei playoff.

Sul fronte formazione non dovrebbero esserci novità rispetto alla formazione scesa in campo, sempre al "Barbera", contro il Taranto. In porta conferma per Pelagotti, la linea di difesa a quattro dovrebbe vedere dal primo minuto Accardi a destra, Lancini e Marconi centrali e il francese Giron sulla fascia sinistra. In mediana, al fianco di De Rose non potrà esserci lo squalificato Dall'Oglio.

Rientra a sua volta da un turno di stop Odjer che molto probabilmente affiancherà il capitano con Damiani inizialmente in panchina. Inamovibile Brunori: il bomber rosanero, in vetta alla classifica dei cannonieri con il catanese Moro (21 gol), sarà la prima punta con Soleri pronto ad entrare a gara in corso. Domani (sabato 2 aprile) alle ore 12:30 conferenza stampa di Nardini.

Il Picerno, reduce dalla vittoria in rimonta ai danni del Campobasso (3-2) nel secondo recupero giocato mercoledì, dovrebbe confermare il 4-4-2. Davanti a Viscovo, la linea difensiva con Garcia, De Franco, Allegretto e Setola; a centrocampo De Cristofaro, Pitarresi, Senesi ed Esposito. In attacco il tandem offensivo composto da Gerardi e Parigi. Lunga la lista di assenti nelle fila dei lucani: Albadoro, D’Angelo, Finizio, Guerra, Vanacore e Vivacqua sono indisponibili. Assente Dettori per squalifica.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Odjer (Damiani); Valente, Luperini, Floriano; Brunori. Allenatore: Nardini.

PICERNO (4-4-2): Viscovo; Garcia, De Franco, Allegretto, Setola; De Cristofaro, Pitarresi, Senesi, Esposito; Gerardi, Parigi. Allenatore: Colucci.

Dirige l'arbitro Di Cairano di Ariano Irpino

Sarà Michele Di Cairano di Ariano Irpino a dirigere la gara Palermo-Picerno. L'arbitro campano sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Toce di Firenze e Glauco Zanellati di Seregno. Qquarto uomo Luca Tagliente di Brindisi.

