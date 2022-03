Goleada Palermo, 5-2 al Taranto con doppiette di Brunori e Luperini: terzo posto a due punti

Goleada del Palermo ai danni del Taranto. I rosanero di Nardini (al posto di Baldini, fermo per Covid) superano 5-2 la formazione pugliese nel recupero della ventiduesima giornata di serie C e si portano a due punti dal terzo posto. I rosanero mantengono l'imbattibilità casalinga (12 vittorie e 5 pareggi) e interrompono la striscia di tre pareggi consecutivi con il successo stagionale numero quindici. Terza sconfitta nelle ultime cinque giornate per i rossoblù di Laterza, al ritorno in campo dopo alcune settimane a causa dei numerosi casi di Covid registrati nel gruppo squadra.

Protagonisti del match Luperini e Brunori, entrambi autori di una pregevole doppietta (per il numero 9 la rete numero 21 nella straordinaria stagione dell'attaccante ex Juve Under 23, capocannoniere al fianco del catanese Moro) e la quinta marcatura del "solito" Soleri. Per il Taranto le firme dell'ex rosanero Di Gennaro e seconda rete di Zullo nei secondi che hanno preceduto il triplice fischio finale. Una gara che ha visto il Palermo tornare brillante per lunghi tratti del match e che si lascia alle spalle le recenti prestazioni. Domenica prossima De Rose e compagni tornano in campo, ancora al "Barbera", nel secondo match casalingo consecutivo con avversario il Picerno.

Il Palermo in campo con Pelagotti in campo, difesa con Accardi, il ritorno di Lancini centrale al fianco di Marconi e con Giron a sinistra; a centrocampo capitan De Rose al fianco di Dall’Oglio. Sulla trequarti confermati Valente, Luperini e Floriano dietro la prima punta Brunori. Taranto reduce da lungo stop lontano dai campi a causa dei numerosi casi di Covid nel gruppo squadra. Il match lo sblocca il Palermo dopo tre minuti: angolo dalla destra e preciso colpo di testa di Luperini con palla in fondo al sacco. Al 36' il raddoppio con il tocco delizioso sottoporta di Brunori su assist di Valente. Palermo arrembante ed al minuto 41 il tris: l'inarrestabile Brunori ribadisce in rete la respinta di Chiorra su tiro di Floriano.

Nella seconda frazione di gioco spazio ai cambi con l'ingresso nel corso della ripresa di Damiani, Felici, Silipo e Fella. Al 52' gli ospiti accorciano le distanze: veloce azione sulla sinistra e girata al volo vincente di Di Gennaro. Al 69' il Palermo cala il poker: tiro di Luperini (deviato da Benassai) e palla in fondo al sacco. Nei minuti di recupero altre due reti. Al 91' fuga verso la porta del Taranto di Soleri che con un preciso rasoterra firma il 5-1 ed al 93' il gol sottoporta di Zurlo che chiude il match. Nuovo record negativo stagionale di tifosi per un match del Palermo al "Barbera": emessi solo 4.203 biglietti.

PALERMO-TARANTO 5-2 (TABELLINO)

PALERMO: Pelagotti 6; Accardi 6, Lancini 6, Marconi 6, Giron 6; De Rose 6.5, Dall’Oglio 6 (46’ Damiani 5.5); Valente 6.5 (80’ Silipo sv), Luperini 7 (86’ Fella sv), Floriano 6 (73’ Felici 5.5); Brunori 7 (73’ Soleri 6.5). In panchina: Massolo, Crivello, Silipo, Somma, Buttaro, Perrotta, Doda. Allenatore: Nardini 6.5.

TARANTO: Chiorra 5.5; Riccardi 5, Zullo 6, Benassai 5, De Maria 5.5; Civilleri 5.5, Di Gennaro 6 (64’ Ferrara 5.5), Labriola 5.5; Pacilli 5.5 (58’ Manneh 5.5), Saraniti 5.5, Giovinco 6 (57’ Santarpia 5.5). In panchina: Loliva, Antonino, Tomassini, Granata, Turi, Mastromonaco, Cannavaro. Allenatore: Laterza 5.5

Arbitro: Longo di Paola 6

Reti: 3’ Luperini, 36’ Brunori, 41’ Brunori, 52’ Di Gennaro, 69’ Luperini, 91’ Soleri, 93’ Zullo

Note: Pomeriggio nuvoloso con vento, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 4.203. Ammoniti: Dall’Oglio, Di Gennaro, Benassai, Damiani, Civilleri, Soleri. Angoli: 7-4. Recupero: 1’; 3’.

© Riproduzione riservata