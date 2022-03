Palermo-Picerno, dubbio Marconi o Perrotta in difesa: Damiani al posto di Dall'Oglio

Il pokerissimo di reti inflitto al malcapitato Taranto ha ridato fiducia al gruppo di Silvio Baldini. Il tecnico toscano ha potuto annotare, seppur da lontano (è positivo al Covid), buone indicazioni in ogni reparto rosanero. I tre punti conquistati ai danni dei pugliesi di Laterza consentono a De Rose e compagni di salire al sesto posto, a due lunghezze dalla terza posizione.

Domenica prossima si torna a giocare in casa: al "Barbera" arriva il Picerno. Nel recupero giocato ieri (mercoledì 30 marzo) la formazione lucana ha vinto in rimonta 3-2 ai danni del Campobasso. In classifica il gruppo di mister Colucci è all'ottavo posto con 46 punti.

Sul fronte formazione il Palermo potrebbe confermare gran parte della squadra che ha schiantato il Taranto. In porta ancora fiducia a Pelagotti, con Massolo in panchina. In difesa conferma per Accardi, Lancini, Marconi (o Perrotta) e il francese Giron a fornire palloni dalla sinistra. In mediana conferma per il capitano De Rose con al fianco Damiani.

Dall’Oglio è stato ammonito nel corso del match contro il Taranto ed era in diffida. Salta la gara col Picerno e torna disponibile con il Monopoli. Ancora lungo dei calciatori a rischio squalifica: Accardi, Brunori, Giron, Luperini, Odjer e Valente. Sulla trequarti non dovrebbero esserci novità: a destra Valente, al centro Luperini e Floriano a sinistra. Prima punta il capocannoniere (insieme al catanese Luca Moro) Brunori.

Dirige l'arbitro Di Cairano di Ariano Irpino

Sarà Michele di Cairano di Ariano Irpino a dirigere la gara Palermo-Picerno. L'arbitro campano sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Toce di Firenze e Glauco Zanellati di Seregno. Qquarto uomo Luca Tagliente di Brindisi.

